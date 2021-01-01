Любовница бывшего мужа Ани Лорак Лилия показала, как развлекалась с возлюбленным на Новый год

Предприниматель турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу после скандала с изменами и развода с Ани Лорак недолго был один. Его новой пассией стала украинская визажистка по имени Лилия. Накануне Нового года парочка отправилась в Турцию, где и отметила праздник.

Как пишет Politeka.net, 1 января Лилия решила поделиться в Инстаграм кадрами, на которых показала, как проходила прошлая ночь.

Сначала красотка похвасталась своим новогодним нарядом: встречать 2021-й она решила в белоснежном брючном костюме и соблазнительном корсете с крупными сверкающими камнями и впечатляющим декольте.

«Ну привет, 2021», - подписала снимок девушка.

Лилия также опубликовала видео, на котором показала, как веселится с Муратом. Пара участвует в каком-то конкурсе и соблазнительно танцует друг перед другом. В конце девушка побеждает, надев на голову своего возлюбленного шляпу.

«Лилька, я в тебе не сомневалась», - кричит за кадром подруга визажистки.

В комментариях подписчики восхищаются красотой девушки, а также поднимают тему измен.

«Девушки которые обвиняют турков в предательстве и измене, хочу напомнить что русские изменяют куда больше чем турки. Во вторых какого черта лезете к ним раз такие изменщики они?», - написала одна из комментаторов.

Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей: «Очень красивая пара».

Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок: "Моя невестка будущая".

Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей: «Навстречу…».