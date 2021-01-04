Українські правоохоронці розповіли про штрафи, які чекають на порушників січневого локдауну
Про це розповіла прес-офіцер Нацполіції Мар'яна Рева, передає "Україна 24".
"Поліція діятиме виключно в рамках своїх повноважень, які визначені адміністративним, а в деяких випадках Кримінальним кодексом. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність за порушення правил карантину, то вона передбачена статтею 144 пунктом 3, там чітко прописано, що передбачається покарання у вигляді штрафу. І окремо нещодавно, 21 листопада, набрати чинності нові норми про неносіння масок в громадських місцях і транспорті", - зазначила вона.
При цьому розмір штрафів, за словами Реви, становить від 170 до 255 гривень. Однак відразу "нарватися" на адмінпротокол не вийде, оскільки поліція буде спершу проводити роз'яснювальну роботу.
У родині Ані Лорак поповнення, співачка зворушила кадрами зі своїм хлопчиком: "Грайливий у нас настрій"
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Ксенія Мішина і Еллерт зізналися українцям в грандіозному обмані: "Після "Холостячки" я відразу..."
Пішов з життя легендарний актор, який зіграв "Людину-амфібію": ним захоплювалися мільйони, деталі
На три знаки Зодіаку обрушиться удача з початку 2021 року: кого чекає грошовий період
І тільки в разі, якщо людина буде проявляти агресію або небажання підкорятися закону, буде виписаний штраф.
До цього ми розповідали, що під час січневого локдауну супермаркетам заборонять продавати ряд продовольчих товарів, які прописані в документі Кабінеті Міністрів.
Чиновники стверджують, що їх можна буде купити лише за допомогою адресної доставки.
Нагадавши, посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву
Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву
Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями й скасували скандальну заборону