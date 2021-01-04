Українські правоохоронці розповіли про штрафи, які чекають на порушників січневого локдауну

Про це розповіла прес-офіцер Нацполіції Мар'яна Рева, передає "Україна 24".

"Поліція діятиме виключно в рамках своїх повноважень, які визначені адміністративним, а в деяких випадках Кримінальним кодексом. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність за порушення правил карантину, то вона передбачена статтею 144 пунктом 3, там чітко прописано, що передбачається покарання у вигляді штрафу. І окремо нещодавно, 21 листопада, набрати чинності нові норми про неносіння масок в громадських місцях і транспорті", - зазначила вона.

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При цьому розмір штрафів, за словами Реви, становить від 170 до 255 гривень. Однак відразу "нарватися" на адмінпротокол не вийде, оскільки поліція буде спершу проводити роз'яснювальну роботу.

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І тільки в разі, якщо людина буде проявляти агресію або небажання підкорятися закону, буде виписаний штраф.

До цього ми розповідали, що під час січневого локдауну супермаркетам заборонять продавати ряд продовольчих товарів, які прописані в документі Кабінеті Міністрів.

Чиновники стверджують, що їх можна буде купити лише за допомогою адресної доставки.

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