Украинские правоохранители рассказали о штрафах, которые ждут нарушителей январского локдауна
Об этом рассказала пресс-офицер Нацполиции Марьяна Рева, передает "Украина 24".
"Полиция будет действовать исключительно в рамках своих полномочий, которые определены Административным, а в некоторых случаях Уголовным кодексом. Если мы говорим об административной ответственности за нарушение правил карантина, то она предусмотрена статьей 144 пунктом 3, там четко прописано, что предусматривается наказание в виде штрафа. И отдельно недавно, 21 ноября, вступили в силу новые нормы о неношении масок в общественных местах и транспорте", - отметила она.
При этом размер штрафов, по словам Ревы, составляет от 170 до 255 гривен. Однако сразу "нарваться" на админпротокол не получится, поскольку полиция будет сперва проводить разъяснительную работу.
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И только в случае, если человек будет проявлять агрессию или нежелание подчиняться закону, будет выписан штраф.
До этого мы рассказывали, что во время январского локдауна супермаркетам запретят продавать ряд продовольственных товаров, которые прописаны в документе Кабинете министров.
Чиновники утверждают, что их можно будет купить лишь с помощью адресной доставки.
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