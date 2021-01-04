Вот это да!

Украинские правоохранители рассказали о штрафах, которые ждут нарушителей январского локдауна

Об этом рассказала пресс-офицер Нацполиции Марьяна Рева, передает "Украина 24".

"Полиция будет действовать исключительно в рамках своих полномочий, которые определены Административным, а в некоторых случаях Уголовным кодексом. Если мы говорим об административной ответственности за нарушение правил карантина, то она предусмотрена статьей 144 пунктом 3, там четко прописано, что предусматривается наказание в виде штрафа. И отдельно недавно, 21 ноября, вступили в силу новые нормы о неношении масок в общественных местах и транспорте", - отметила она.

При этом размер штрафов, по словам Ревы, составляет от 170 до 255 гривен. Однако сразу "нарваться" на админпротокол не получится, поскольку полиция будет сперва проводить разъяснительную работу.

И только в случае, если человек будет проявлять агрессию или нежелание подчиняться закону, будет выписан штраф.

До этого мы рассказывали, что во время январского локдауна супермаркетам запретят продавать ряд продовольственных товаров, которые прописаны в документе Кабинете министров.

Чиновники утверждают, что их можно будет купить лишь с помощью адресной доставки.

Напомним, ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет