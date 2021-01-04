Ведучий популярної української програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, за чим сумує

Шоумен опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

У ньому Комаров зізнався, що останнім часом йому сильно не вистачає снігових зим. Ведучий поділився серією архівних кадрів, на яких показав, як пустував у снігу зі своєю сестрою і собакою всього п'ять років тому.

"Сніг, сніг, сніг. Як його було багато. А років 15-20 тому - ще в рази більше, взагалі ого-го. Як я мрію знову бачити такі снігові зими. Але вже мінімум року 3 в Києві немає нормального снігу. Зими безсніжні. Клімат реально змінюється", - пише Комаров.

Він зазначив, що проблеми зі снігом спостерігаються зараз навіть на курортах Карпат, за винятком гірських вершин. Ведучий згадав, що на початку 2000-х активно займався лижами, і тоді в Карпатах завжди було багато снігу взимку.

Комаров зізнався, що зараз йому сильно не вистачає такої по-справжньому зимової погоди.

"Сніг, я дуже сподіваюся, що ти повернешся. Не хочеться вірити, що клімат змінився остаточно, або продовжує змінюватися», - написав ведучий.

На одному зі своїх фото він показав, як вони з сестрою зліпили гігантського сніговика, який вийшов вище людського зросту.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" вразив рідкісним фото з братом і сестрою-близнюками: "Відразу видно, хто на...».

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" показав, як розважається з молодою дружиною на Мальдівах:"П'янять крутіше алкоголю".

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