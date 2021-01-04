Ведущий популярной украинской программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал о том, за чем скучает
Шоумен опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В нем Комаров признался, что в последнее время ему сильно не хватает снежных зим. Ведущий поделился серией архивных кадров, на которых показал, как резвился в снегу со своей сестрой и собакой всего пять лет назад.
«Снег, снег, снег. Как его было много. А лет 15-20 назад - ещё в разы больше, вообще ого-го. Как я мечтаю снова видеть такие снежные зимы. Но уже минимум года 3 в Киеве нет нормального снега. Зимы бесснежные. Климат реально меняется», - пишет Комаров.
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Он отметил, что проблемы со снегом наблюдаются сейчас даже на курортах Карпат, за исключением горных вершин. Ведущий вспомнил, что в начале 2000-х активно занимался лыжами, и тогда в Карпатах всегда было много снега зимой.
Комаров признался, что сейчас ему сильно не хватает такой по-настоящему зимней погоды.
«Снег, я очень надеюсь, что ты вернешься. Не хочется верить, что климат изменился окончательно, или продолжает изменяться», - написал ведущий.
На одном из своих фото он показал, как они с сестрой слепили гигантского снеговика, который получился выше человеческого роста.
Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» поразил редким фото с братом и сестрой-близнецами: «Сразу видно, кто на...».
Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" показал, как развлекается с молодой женой на Мальдивах: "опьяняют покруче алкоголя".
Также Politeka писала, что Комаров из "Світ навиворіт" показал, с какими красотками встретит Новый год, можно позавидовать.