Ведучий гучного українського шоу "Холостячка" Григорій Решетник похвалився своєю розкішною дружиною Христиною

Шоумен показав яскраве фото з виходу в світ зі своєю дружиною в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку пара позує на одному зі святкових заходів. З такої нагоди обидва одяглися відповідно. Так, на самому Решетник стильний чорний костюм з метеликом.

У свою чергу, його дружина вибрала для виходу в світ оригінальне чорне міні-плаття. Наряд складається з двох шарів великих оборок. Відкриті плечі і глибоке декольте зробили образ дівчини більш легким і повітряним, додавши їй жіночності. Христина доповнила свій образ туфлями на високих підборах і стильним клатчем.

"Та, що надихає і вражає", - підписав фото ведучий.

Його шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"шикарна пара", "Таке відчуття що Христина спідницю замість сукні одягла", "такі класні ви просто неймовірно красиві", "дуже елегантні вбрання", "як ви пишаєтеся своєю дружиною, це неймовірно!", "Ви неймовірні!! Я вашою парою захоплена!", "Українська Мадонна", "які ви справжні і красиві щастя вашій родині"," Ідеальна пара. Люблю Вас. Приємно спостерігати за Вами!) Справжня сім'я, яка розуміє сімейні цінності!",- пишуть люди.

Нагадаємо, зарослий ведучий "Холостячки" Решетник похвалився дружиною-красунею і молодшим сином: "Я, малюк і королева".

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