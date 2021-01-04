Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала, як розважається на відпочинку з чоловіком і дочкою

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася веселими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Після нового року знаменитість вирішила відпочити від міської суєти, і відправилася покататися на лижах в Карпати. Компанію їй склали чоловік-актор Віталій Борисюк і їх 18-річна дочка Анна.

На кадрах Сумська показала себе з сім'єю в лижних костюмах, готових до підкорення вершин. Втім, цього разу їх чекав невеликий сюрприз. Так, на одному з відео з підйомника Сумська показала, що на землі зовсім немає справжнього снігу.

"Сімейка Борисюков-Сумський на лижні! Хіба що зелені траси в січні бачимо вперше! Тож, чекаємо від природи справжнього снігу", - розповіла зірка.

При цьому, для відео актриса використовувала спеціальну маску в Instagram, яка додає людині в кадрі ковпак Санта Клауса, а також яскравий макіяж з блискітками. У якийсь момент в кадр потрапив чоловік Сумської, якому теж довелося приміряти цей образ.

Шанувальники актриси тут же почали коментувати її пост.

"Моя улюблена сімейка Борисюков-Сумський! Ось де справжні сімейні цінності!", "Дуже красиві! Люблю вас" «" ви просто супер" «" ви такі красиві і милі, дуже подобається ваш гумор! гарного відпочинку», "Завтра обіцяють сніг", - пишуть люди.

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