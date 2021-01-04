Дружина українського співака DZIDZIO Ярослава, яка минулого року сама дебютувала в якості співачки під псевдонімом SLAVIA, похвалилася відпочинком на сонячному курорті

Красуня показала, як проводить час під жарким сонцем далеко від дому і чоловіка на нових відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Ярослава вирушила зустрічати Новий рік до Домініканської Республіки. Красуня регулярно ділиться кадрами, на яких показує, як насолоджується відпочинком на пляжах курорту. На нових відео вона показала одну зі своїх прогулянок біля моря.

"Люблю гуляти вздовж узбережжя. Я повітряний знак, люблю завжди бути в русі. Природа повітря це вільний рух. Знайшла місце для купання, де немає хвиль. Здається, наближається гроза. Люблю місцеві грози. Вони швидко закінчуються. Після грози знову світить сонечко", - розповіла співачка.

Вона також показала, як перечікує грозу, попиваючи шампанське в готелі і слухаючи музику.

На кадрах з пляжу можна побачити, що Ярослава прогулюється по берегу в стильному купальнику з яскравим рослинним принтом. Соковиті кольори ідеально підходять до засмаги красуні, привертаючи додаткову увагу до її підтягнутою фігурі.

Варто також додати, що, судячи з усього, відпочиває знаменитість без свого зіркового чоловіка.

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