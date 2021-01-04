Жена украинского певца DZIDZIO Ярослава, которая в прошлом году сама дебютировала в качестве певицы под псевдонимом SLAVIA, похвасталась отдыхом на солнечном курорте

Красотка показала, как проводит время под жарким солнцем вдали от дома и мужа на новых видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ярослава отправилась встречать Новый год в Доминиканскую республику. Красотка регулярно делится кадрами, на которых показывает, как наслаждается отдыхом на пляжах курорта. На новых видео она показала одну из своих прогулок у моря.

«Люблю гулять вдоль побережья. Я воздушный знак, люблю всегда быть в движении. Природа воздуха это свободное движение. Нашла место для купания, где нет волн. Кажется, приближается гроза. Люблю местные грозы. Они быстро заканчиваются. После грозы снова светит солнышко», - рассказала певица.

Она также показала, как пережидает грозу, попивая шампанское в отеле и слушая музыку.

На кадрах с пляжа можно увидеть, что Ярослава прогуливается по берегу в стильном купальнике с ярким растительным принтом. Сочные цвета идеально подходят к загару красотки, привлекая дополнительное внимание к ее подтянутой фигуре.

Стоит также добавить, что, судя по всему, отдыхает знаменитость без своего звездного мужа.

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