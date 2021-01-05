Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс став об'єктом для обговорення і захоплення в соціальних мережах

Так, в Youtube з'явилося відео з молодим танцюристом.

У підписі до ролика сказано, що він був знятий в 1958 році.

На ньому можна побачити молодого Григорія Чапкіса, який виконує повзунець в ансамблі Вірського.

Виконуючи танець повзунець, молодий Григорій Чапкіс ніби летав над сценою, захоплюючи тим самим користувачів соціальних мереж.

Користувачі відзначили складність даного танцю і заявили, що майбутняя зірка "Танців з зірками" порушує всі закони фізики.

"Ох, молодець який! У його виконанні виглядає так легко, дійсно-ширяє над сценою!", "Блін, це взагалі круто, сама фішка що спина при цьому пряма, плечі на одному рівні, це дуже дуже складний елемент", " проти всіх законів фізики!", "Вищий пілотаж", "Шедевр, здоров'я Григорію Миколайовичу", " клас. Ось справжній чоловік.З нього тільки приклад брати. Красивий харизматичний живий... Ще й талант яких мало", "це талантище, людина-легенда", " така легкість, начебто на стільчику сидить!",- написали вони в коментарях під відеороликом.

Раніше ми розповідали, що 90-річний хореограф Григорій Чапкіс потрапив до лікарні з серйозним діагнозом.

Швидка, яка оперативно прибула на виклик, забрала 90-річного Григоря Чапкіса в стаціонар з діагнозом двостороння пневмонія.

Також Чапкіс зізнавався, що після госпіталізації у нього є серйозний переляк - "переляк смерті".

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