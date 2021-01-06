Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про енергію

На фото Бахарі позує в білій сукні, яку приспустила з плечей, роблячи декольте нескінченно величезним. Дівчина не одягла білизну, тому така дія зробила кадр дуже спокусливим. Волосся красуня зібрала в хвіст, а образ Гюль доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на страрнічку знаменитості.

"Енергія-це все", - написала Гюль під фотографією.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Просто приголомшливо-красива і мила", "Мені подобається твоя сумка", " Шикарний малюк!", "Дуже красива спокуслива леді"," чудовий ангел"," сподіваюся, ми зможемо знімати в цьому році", " не можу перестати дивитися на твої красиві очі і заворожуючу фігуру. Ти ангел", "виглядай так красиво в Крутій сукні, дорога Гюль, я твій великий шанувальник, у тебе неймовірна фігура, ти зовсім інша".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі обтягнула свій "сік" тісною сукнею.

Гюль одягла золоту сукню з глибоким декольте, з якої вистрибував пишний бюст. Величезні груди вражала і притягувала погляд.

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