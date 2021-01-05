Навколо учасника шоу "Холостячка" Андрія Рибака і його нової обраниці розгорається скандал

Ще на шоу з'ясувалося, що до участі в проекті хлопець пообіцяв якійсь дівчині на ім'я Аліна, що буде з нею. Однак незабаром Рибалка закохався в головну героїню Ксенію Мішину.

Після завершення проекту Рибак зізнався, що зустрічається з Аліною і показав фото з дівчиною..

"Та сама Аліна", - написав він.

Раніше Андрій Рибак також зізнався, що в соцмережах на адресу його обраниці пишуть багато негативу.

"На неї виливається багато негативу в соцмережах. Її порівнюють з Ксюшею, звинувачують, що вона нібито розвалила наші відносини з Мішиною", – пояснив Андрій.

Зазначимо, критикують і самого Рибака. Користувачі Мережі впевнені, що всі заяви про почуття до Мішиної були обманом.

«"Ксенія Мішина, Ксенія Мішина, я хочу, щоб ти мене почула.."Балабол одним словом", "як же швидко пройшла любов до Мішиної 😂»," як же швидко він типу розлюбив Мішину! Хоча там не було ніякої любові! Любить він тільки самого себе!", "Бідна Алінка, співчуваю. Те ж саме чекає", " Тепер зрозуміло «чому він все шоу витирав об Ксюшу ноги. Вона такого не заслужила, до всіх намагалася по-хорошому», «а як же любов до Мішиної. Про боги брехня" «" в черговий раз нас розвели", - пишуть в соцмережах.

Нагадаємо, Рибак після "Холостячки" переключився на спекотну красуню, забувши про Мішиної: як виглядає дівчина.

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