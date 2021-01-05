Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, блиснула формами в розчахнутій сорочечці
Модель любить епатувати публіку, демонструючи шикарні форми без будь-якого сорому, повідомляє Politeka.net. Зірка стала однією з найвідоміших моделей, особливо, коли над нею потрудилися пластичні хірурги.
Зараз зірка вважається однією з найкрасивіших жінок у світі. При цьому красуня струнка і не відрізняється занадто великим розміром форм.
Однак зірка вміє підкреслювати бюст так, що він привертає увагу всіх.
Так, в одній з фан-груп з'явився архівний знімок моделі, на якому вона постала в злегка розстебнутій сорочці.
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З одягу виглянули груди знаменитості, здавалося, ніби вона була без білизни.
Зверху Белла одягла куртку, а завершили образ стильні аксесуари, зокрема окуляри з жовтими стеклами.
"Моя ідеальна дружина✨ 🦋", - написали автори поста.
Оскільки група тільки набирає популярність, пост зібрав трохи лайків і коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень.
"Розпалюєш полум'я", - прокоментував один з шанувальників.
Відзначимо, Белла Хадід народилася в забезпеченій родині. Її батько - архітектор зі світовим ім'ям, американець палестинського походження Мохаммед Хадід. Дівчинка росла в сім'ї разом з сестрою Джіджі, яка також зараз є популярною моделлю.
Белла стала розвиватися в кар'єрному бізнесі з 16 років, після того, як зробила собі пластику носа і губ.
Красуня часто з'являлася у відвертих нарядах на публіці, тому новини про неї розліталися з неймовірною швидкістю.
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