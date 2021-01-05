Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, блиснула формами в розчахнутій сорочечці

Модель любить епатувати публіку, демонструючи шикарні форми без будь-якого сорому, повідомляє Politeka.net. Зірка стала однією з найвідоміших моделей, особливо, коли над нею потрудилися пластичні хірурги.

Зараз зірка вважається однією з найкрасивіших жінок у світі. При цьому красуня струнка і не відрізняється занадто великим розміром форм.

Однак зірка вміє підкреслювати бюст так, що він привертає увагу всіх.

Так, в одній з фан-груп з'явився архівний знімок моделі, на якому вона постала в злегка розстебнутій сорочці.

З одягу виглянули груди знаменитості, здавалося, ніби вона була без білизни.

Зверху Белла одягла куртку, а завершили образ стильні аксесуари, зокрема окуляри з жовтими стеклами.

"Моя ідеальна дружина✨ 🦋", - написали автори поста.

Оскільки група тільки набирає популярність, пост зібрав трохи лайків і коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень.

"Розпалюєш полум'я", - прокоментував один з шанувальників.

Відзначимо, Белла Хадід народилася в забезпеченій родині. Її батько - архітектор зі світовим ім'ям, американець палестинського походження Мохаммед Хадід. Дівчинка росла в сім'ї разом з сестрою Джіджі, яка також зараз є популярною моделлю.

Белла стала розвиватися в кар'єрному бізнесі з 16 років, після того, як зробила собі пластику носа і губ.

Красуня часто з'являлася у відвертих нарядах на публіці, тому новини про неї розліталися з неймовірною швидкістю.

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