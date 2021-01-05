Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, блеснула формами в распахнутой рубашечке

Модель любит эпатировать публику, демонстрируя шикарные формы без каких-либо стеснений, сообщает Politeka.net. Звезда стала одной из самых известных моделей, особенно, когда над ней потрудились пластические хирурги.

Сейчас звезда считается одной из самых красивых женщин в мире. При этом красотка стройная и не отличается слишком большим размером форм.

Однако звезда умеет подчеркивать бюст так, что он привлекает внимание всех.

Так, в одной из фан-групп появился архивный снимок модели, на котором она предстала в слегка расстегнутой рубашке.

Из одежды выглянула грудь знаменитости, казалось, будто она была без белья.

Сверху Белла надела куртку, а завершили образ стильные аксессуары, в частности очки с желтыми стеклами.

"Моя идеальная жена ✨🦋", - написали авторы поста.

Поскольку группа только набирает популярность, пост собрал немного лайков и комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятных сообщений.

"Разжигаешь пламя", - прокомментировал один из поклонников.

Отметим, Белла Хадид родилась в обеспеченной семье. Ее отец - архитектор с мировым именем, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Девочка росла в семье вместе с сестрой Джиджи, которая также сейчас является востребованной моделью.

Балла стала развиваться в карьерном бизнесе с 16 лет, после того как сделала себе пластику носа и губ.

Красотка часто появлялась в откровенных нарядах на публике, поэтому новости о ней разлетались с невероятной скоростью.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

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