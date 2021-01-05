Клієнт розповів про чергові проблеми, з якими зіткнувся в державному Ощадбанку
Про це йдеться у свіжій скарзі, яка з'явилась на порталі Мінфін.
За його словами, він отримав картку в Ощадбанку, але не може зняти готівку із зарплатної картки.
"Видалося мені мати зарплатну карту Ощадбанку. В Харкові не можу зняти готівку ні з банкомату Ощаду, що у вестибюлі відділення (пропускна система не працює), ні з банкомату банку партнера Укрексім (банкомат перезавантажується при встановлені карти Ощаду, хоча рідні карти обслуговує)", - зазначив чоловік.
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Клієнт також попередив, що планує перевести свій зарплатний рахунок до іншого українського банку.
"Взагалі дуже слаба інфраструктура у банку. Совок рулить навіть після ребренду. Буду переводити свій зарплатний рахунок на більш просунутий і дійсно доступний банк", - додав він у своїй скарзі.
"Доброго дня. Шкода, що у вас склалося негативне враження про банк. Ощадбанк займає друге місце серед українських банків по кількості банокматів", - відреагував на скаргу представник банку.
"Я звернувся в банки партнери в яких немає комісії за обнал зарплати за договором. За комісію я знаю де зняти", - додав клієнт у коментарях під своєю скаргою.
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