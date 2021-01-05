Клиент рассказал об очередных проблемах, с которыми столкнулся в государственном Ощадбанке
Об этом говорится в свежей жалобе, которая появилась на портале Минфин.
По его словам, он получил карточку в Сбербанке, но не может снять наличные с зарплатной карты.
"Пришлось мне иметь зарплатную карту Сбербанка. В Харькове не могу снять наличные ни с банкомата Сбера, что в вестибюле отделения (пропускная система не работает), ни с банкомата банка партнера Укрэксим (банкомат перезагружается при установке карты Сбера, хотя родные карты обслуживает)", - отметил мужчина.
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Клиент также предупредил, что планирует перевести свой зарплатный счет в другой украинский банк.
"Вообще очень слабая инфраструктура в банке. Совок рулит даже после ребренда. Буду переводить свой зарплатный счет на более продвинутый и действительно доступный банк", - добавил он в своей жалобе.
"Доброго дня. Жаль, что у вас сложилось негативное впечатление о банке. Ощадбанк занимает второе место среди украинских банков по количеству банокматов", - отреагировал на жалобу представитель банка.
"Я обратился в банки партнеры у которых нет комиссии за обнал зарплаты по договору. За комиссию я знаю где снять", - добавил клиент в комментариях под своей жалобой.
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