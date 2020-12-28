Клієнти Ощадбанку продовжують скаржитися на огидний сервіс Державного банку

Свої негативні відгуки вони публікують на тематичному сайті Мінфін.

За словами жінки, вона замовила карту для дитини ще 8 грудня і їй пообіцяли, що її доставлять через два тижні.

"Сьогодні 28 грудня, але моя картка так і не доїхала, хоча 22 вона була вже на головному відділенні в Харкові. Коли подзвонила на гарячу лінію оператор перевів на автомат режим, ось і вся допомога", - дивується жінка.

Інший клієнт поскаржився, що Ощадбанк "по-тихому" ввів комісію при знятті грошей з валютної карти, і його навіть не попередили через СМС. Найцікавіше, що Держбанк паралельно списує з його рахунку абонплату за смс-інформування.

"Який тоді сенс класти кошти на депозит, під, без того маленький відсоток, якщо ще 1% банк забере при знятті готівки?",- задається він питанням.

Після такого ставлення клієнт вирішив достроково закрити депозит в банку, а також зняти всі залишки коштів на рахунках.

"Не так сталося, як гадалося. Якщо в тебе не хворіють близькі, не потрібні кошти на операцію і т.д. то запит на дострокове припиненя банк не ухвалить. Щоб це почути, сьогодні в відділенні, я чекав на консультацію менеджера 38 хвилин. Черг не було. Добре, потерплю ще 3 місяці. Більше до Ощаду ні ногою. І нікому, крім ворогів, не пораджу", - емоційно підсумував клієнт у своїй скарзі.

Нагадавши, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію

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