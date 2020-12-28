Клиенты Ощадбанка продолжают жаловаться на отвратительный сервис государственного банка

Свои негативные отзывы они публикуют на тематическом сайте Минфин.

По словам женщины, она заказала карту для ребенка еще 8 декабря и ей пообещали, что ее доставят через две недели.

"Сегодня 28 декабря, но моя карточка так и не доехала, хотя 22 она была уже на главном отделении в Харькове. Когда позвонила на горячую линию оператор перевел на автомат режим, вот и вся помощь", - недоумевает женщина.

Другой клиент пожаловался, что Ощадбанк "по-тихому" ввел комиссию при снятии денег с валютной карты, и его даже не предупредили через СМС. Самое интересное, что госбанк параллельно списывает с его счета абонплату за смс-информирование.

"Какой тогда смысл класть средства на депозит, под, без того маленький процент, если еще 1% банк заберет при снятии наличных?", - задается он вопросом.

После такого отношения клиент решил досрочно закрыть депозит в банке, а также снять все остатки средств на счетах.

"Не так случилось, как думалось. Если у тебя не болеют близкие, не нужны средства на операцию и т.д. то запрос на досрочное прекращение банк не примет. Чтобы это услышать, сегодня в отделении, я ждал на консультацию менеджера 38 минут. Очередей не было. Хорошо, потерплю еще 3 месяца. Больше к Ощаду ни ногой. И никому, кроме врагов, не посоветую", - эмоционально подытожил клиент в своей жалобе.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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