Клієнти масово скаржаться на неналежний сервіс державного Ощадбанку

Нова скарга була опублікована на порталі Мінфін.

За словами жінки, вона отримувала в Ощадбанку субсидію на соціальну карту і проблеми почалися після того, як банк став списувати абонплату за смс-інформування.

Дівчина стверджує, що її ніхто не попереджав про існування абонплати і Ощадбанк "нишком списував гроші".

Дійшла справа до того, що їй почали дзвонити з гарячої лінії Ощадбанку і погрожувати.

"І ось мені дзвонять в один прекрасний день і кажуть що за моїм рахунком мінус. Я от не розумію, як може бути мінус по дебетовій картці? Я не брала кредит, Я не оформляла кредитну карту в Ощад... це карта з соціальних виплат. І при цьому мені кажуть платите 7 грн за смс, не те ми Вам будемо вже по 20грн нараховувати кожен місяць до кінця терміну дії карти (а це ще 4 роки)! Не будете платити — подамо на вас в суд! Ось і виходить: хочеш субсидію, будь готовий до судових тяжб з банком! Загалом інформацію замовчують, смс інформування не інформую, співробітники погрожують. Обслуговування-ворогові не побажаєш!",- емоційно підсумувала клієнтка у своїй скарзі.

У банку спробували виправдатися за списання абонплати і заявили, що максимальна заборгованість може становити 14 грн, після чого послуга автоматично відключається.

"Також, важливо відзначити, що неактивним вважається рахунок за яким не проводяться операції протягом 12 місяців і комісія за обслуговування такого рахунку становить 100 грн (якщо на момент виставлення даної комісії такої суми немає, банк списує залишок, в мінус клієнт не йде)", - додав співробітник банку в коментарях під скаргою.

Нагадавши, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію

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