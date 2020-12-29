Клиенты массово жалуются на неподобающий сервис государственного Ощадбанка
Новая жалоба была опубликована на портале Минфин.
По словам женщины, она получала в Ощадбанке субсидию на социальную карту и проблемы начались после того, как банк стал списывать абонплату за смс-информирование.
Девушка утверждает, что ее никто не предупреждал о существовании абонплаты и Ощадбанк "втихаря списывал деньги".
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Дошло дело до того, что ей начали звонить с горячей линии Ощадбанка и угрожать.
"И вот мне звонят в один прекрасный день и говорят что по моему счету минус. Я вот не понимаю, как может быть минус по дебетовой карте? Я не брала кредит, я не оформляла кредитную карту в Ощаде… Это карта по социальным выплатам. И при этом мне говорят платите 7 грн за смс, не то мы вам будем уже по 20грн начислять каждый месяц до конца срока действия карты (а это ещё 4 года)! Не будете платить — подадим на вас в суд! Вот и выходит: хочешь субсидию, будь готов к судовым тяжбам с банком! В общем информацию замалчивают, смс информирование не информирую, сотрудники угрожают. Обслуживание — врагу не пожелаешь!", - эмоционально подытожила клиентка в своей жалобе.
В банке попытались оправдаться за списание абонплаты и заявили, что максимальная задолженность может составлять 14 грн, после чего услуга автоматически отключается.
"Также, важно отметить, что неактивным считается счет по которому не проводятся операции в течении 12 месяцев и комиссия за обслуживание такого счета составляет 100 грн (если на момент выставления данной комиссии такой сумы нет, банк списывает остаток, в минус клиент не уходит)", - добавил сотрудник банка в комментариях под жалобой.
Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию
Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег