Клиенты массово жалуются на неподобающий сервис государственного Ощадбанка

Новая жалоба была опубликована на портале Минфин.

По словам женщины, она получала в Ощадбанке субсидию на социальную карту и проблемы начались после того, как банк стал списывать абонплату за смс-информирование.

Девушка утверждает, что ее никто не предупреждал о существовании абонплаты и Ощадбанк "втихаря списывал деньги".

Дошло дело до того, что ей начали звонить с горячей линии Ощадбанка и угрожать.

"И вот мне звонят в один прекрасный день и говорят что по моему счету минус. Я вот не понимаю, как может быть минус по дебетовой карте? Я не брала кредит, я не оформляла кредитную карту в Ощаде… Это карта по социальным выплатам. И при этом мне говорят платите 7 грн за смс, не то мы вам будем уже по 20грн начислять каждый месяц до конца срока действия карты (а это ещё 4 года)! Не будете платить — подадим на вас в суд! Вот и выходит: хочешь субсидию, будь готов к судовым тяжбам с банком! В общем информацию замалчивают, смс информирование не информирую, сотрудники угрожают. Обслуживание — врагу не пожелаешь!", - эмоционально подытожила клиентка в своей жалобе.

В банке попытались оправдаться за списание абонплаты и заявили, что максимальная задолженность может составлять 14 грн, после чего услуга автоматически отключается.

"Также, важно отметить, что неактивным считается счет по которому не проводятся операции в течении 12 месяцев и комиссия за обслуживание такого счета составляет 100 грн (если на момент выставления данной комиссии такой сумы нет, банк списывает остаток, в минус клиент не уходит)", - добавил сотрудник банка в комментариях под жалобой.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег