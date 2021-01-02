Клієнти не розуміють, чому співробітники державного Ощадбанку приховують нюанси при проведенні якихось операций у банку

Нова скарга з'явилася на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, при завершенні депозиту він зняв власні кошти та був ошелешений діями державного Ощадбанку.

Виявилося, що банк нараховує комісію навіть тоді, коли людина забирає свої гроші з депозиту.

Біольш того він не розуміє, чого йому одразу не розповіли про це співробітники Ощадбанку.

"При завершенні депозиту зняв кошти і не глянув одразу в квитанцію. А там виявилася комісія за зняття своїх же коштів, яких я рік назад поставив на депозит. Як потім мені пояснили, що якщо я буду знімати, свої власні кошти більші ніж 2 рази на місяць, то потрібно платити 1%+5 грн. Чому про це ніхто не попередив, не розумію… Одна справа, коли знімати 100 грн, а друга, коли 100тис. грн. Я не маю слів. Не рекомендую мати з Ощадбанком справу", - зазначив чоловік у своїй скарзі.

У банку спробували виправдатися та розповіли, за яких обставин стягується додаткова комісія.

"Дійсно, існує ліміт на зняття готівки через банкомат. Ліміт залежить від типу карти та тарифного пакету по якому її було відкрито. В межах даного ліміту кошти можна зняти без утримання додаткової комісії, якщо ж клієнт знімає більше, утримується комісія 1% від суми + 5 грн за кожну операцію. Окрім банкоматів клієнт має змогу отримати кошти в касі банку, де двічі на місяць можна отримати кошти без утримання додаткової комісії і без обмежень по сумі", - відповів співробітник банку у коментарях.

"При знятті касир мав би повідомити мені про додаткову комісію, а не просто зняти і сказати я нічого не знаю… Між іншим комісія вийшла майже така сама, як процентна ставка в ощадбанку при розміщенні депозиту на 1 рік. Раз така історія, я ще додам про дуже незручний додаток ощад24 і ще комісія за смс інформування 7 грн. щомісяця і якщо вам потрібно виписати доручення на депозит на когось з родичів, будь-ласка, заплатіть додатково 100 грн", - продовжив незадоволений клієнт під своєю скаргою, розповівши ще про інші мінуси у роботі банку.

Нагадавши, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію

Як повідомляла Politeka, співробітники Ощадбанку вляпалися в скандал зі зникненням грошей