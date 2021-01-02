Клиенты не понимают, почему сотрудники государственного Сбербанка скрывают нюансы при проведении каких-то операций в банке

Новая жалоба появилась на тематическом портале Минфин.

По его словам, при завершении депозита он снял собственные средства и был ошарашен действиями государственного Ощадбанка.

Оказалось, что банк начисляет комиссию даже тогда, когда человек забирает свои деньги с депозита.

Біольш того он не понимает, чего ему сразу не рассказали об этом сотрудники Сбербанка.

"При завершении депозита снял средства и не взглянул сразу в квитанцию. А там оказалась комиссия за снятие своих же средств, которые я год назад оставил на депозит. Как потом мне объяснили, что если я буду снимать свои собственные средства больши чем 2 раза в месяц, то нужно платить 1%+5 грн. Почему об этом никто не предупредил, не понимаю... Одно дело, когда снимать 100 грн, а вторая, когда 100тыс. грн. Я не имею слов. Не рекомендую иметь со Ощадбанком дело", - отметил мужчина в своей жалобе.

В банке попытались оправдаться и рассказали, при каких обстоятельствах взимается дополнительная комиссия.

"Действительно, существует лимит на снятие наличных через банкомат. Лимит зависит от типа карты и тарифного пакета по которому она была открыта. В пределах данного лимита средства можно снять без содержания дополнительной комиссии, если же клиент снимает больше, удерживается комиссия 1% от суммы + 5 грн за каждую операцию. Кроме банкоматов клиент имеет возможность получить деньги в кассе банка, где дважды в месяц можно получить средства без удержания дополнительной комиссии и без ограничений по сумме", - ответил сотрудник банка в комментариях.

"При снятии кассир должен был бы сообщить мне о дополнительной комиссий, а не просто снять и сказать я ничего не знаю... Между прочим комиссия вышла почти такая же, как процентная ставка в сбербанке при размещении депозита на 1 год. Раз такая история, я еще добавлю про очень неудобное приложение ощад24 и еще комиссия за смс информирование 7 грн. каждого месяца и если вам нужно выписать доверенность на депозит на кого-то из родственников, пожалуйста, заплатите дополнительно 100 грн", - продолжил недовольный клиент под своей жалобой, рассказав еще о другие минусы в работе банка.

Напомнить, со Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег