Українська телеведуча Ольга Фреймут показала найближчих за одним столом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася фото, на якому поруч з нею за столом сиділи мама, молодша сестра Юлія з донькою, а також брат Артур з дружиною Іриною.

"Сімейний обід у Львові", - підписала фото Фреймут.

Сама Фреймут вибрала для обіду світле плаття. Волосся телеведучої традиційно було акуратно укладено. Її сестра Юля сиділа за столом поруч зі своєю маленькою донькою. А брат Артур сидів навпроти дружини Ірини, яка вибрала строгий офіційний стиль для трапези.

Мама Ольги Алла сиділа в самому кінці столу. Вона виглядала щасливою. Це не дивно, адже всі її діти зібралися разом за одним столом.

В одному з інтерв'ю Фреймут розповідала, що в дитинстві фактично замінила молодшій сестрі матір. Їй тоді було 10 років.

"Мама багато працювала, тому після школи я прала пелюшки, гладила і гуляла з сестрою. Мені довірили її, як дорослій", - зізнавалася Ольга.

Варто відзначити, що стіл, за яким сиділо зоряне сімейство, був дуже красиво оформлений. Особливу увагу привертали червоні келихи.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут поділилася кадром з мамою, на яку вона дуже схожа. Ольга позувала в білосніжній сорочці і светрі на ґудзиках. Її мама одягла блакитну кофту, яка приємно гармоніювала з її кольором очей. Як відомо, саме мамине дівоче прізвище Ольга взяла в якості псевдоніма.

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