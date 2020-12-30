Українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як проводить час з подружками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому разом з двома дівчатами сиділа за столом в якомусь закладі. Ольга була одягнена у вельми дивний безглуздий светр, який більше нагадував чоловічий одяг, ніж жіночий. Її подруги виглядали більш елегантно. В руках дівчини тримали келихи з вином. Їжі перед красунями не було. Ймовірно, замовлення ще не встигли принести.

Судячи з відміток, Ольга вибралася на вечерю з трьома своїми подругами. Це рідкісні моменти, коли головний ревізор країни може відпочити. Саме час забути про етикет і насолодитися компанією подруг.

Крім спільного фото з дівчатами Фреймут поділилася портретним фото, зробленим в русі. Ольга позувала все в тому ж светрі. Виглядала вона відпочившою.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут після участі в шоу "Танці з зірками" активізувалася і почала працювати над поверненням в медійне поле. Вона встигла дати кілька інтерв'ю і взяти участь в декількох проектах. Так, днями зірка побувала в гостях у блогера Олексія Дурнєва, де вони разом розбирали їжу з київського ресторану.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри:"їмо тільки те, що...".

Також Politeka писала, що скандальна Фреймут взялася за старе, сполохавши мережу іграми з популярним красенем: "нормальна баба, чого ви?".