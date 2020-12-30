Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как проводит время с подружками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором вместе с двумя девушками сидела за столом в каком-то заведении. Ольга была одета в весьма странный несуразный свитер, который больше напоминал мужскую одежду, чем женскую. Ее подруги выглядели более элегантно. В руках девушки держали бокалы с вином. Еды перед красотками не было. Вероятно, заказ еще не успели принести.

Судя по отметкам, Ольга выбралась на ужин с тремя своими подругами. Это редкие моменты, когда главный ревизор страны может отдохнуть. Самое время забыть об этикете и насладиться компанией подруг.

Кроме совместного фото с девушками Фреймут поделилась портретным фото, сделанным в движении. Ольга позировала все в том же свитере. Выглядела она отдохнувшей.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут после участия в шоу "Танці з зірками" активизировалась и начала работать над возвращением в медийное поле. Она успела дать несколько интервью и поучаствовать в нескольких проектах. Так, на днях звезда побывала в гостях у блогера Алексея Дурнева, где они вместе разбирали еду из киевского ресторана.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».