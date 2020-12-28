Відома телеведуча Ольга Фреймут повернулася в свою стихію, взявшись критикувати їжу з київського ресторану

Як повідомляє Politeka.net, популярний блогер і телеведучий Олексій Дурнєв запросив Ольгу стати гостею в його шоу на YouTube-шоу «Їжа Дурнєва». Суть шоу полягає в тому, що ведучий з гостем пробують їжу з відомого закладу і дають їй оцінку. Цього разу Фреймут буквально потрапила в свою стихію, адже саме критика сервісу, в тому числі закладів громадського харчування – це та сфера, завдяки якій вона прославилася.

Під час випуску і Ольга, і Дурнєв відпускали масу жартів з приводу якості їжі. Судячи з коментарів за весь випуск Фреймут так і не спробувала жодної страви. Думка шанувальників з приводу запрошеного гостя розділилися. Одним випуск сподобався, інші ж визнали, що Дурнєв скотився, запрошуючи таких гостей.

"Льоша вміє дивувати вибором гостей на їжу", "чи жере кіт?", міняйте на "чи спробує Фреймут?", "Судячи з того, що Оля нічого не пробувала толком, то в Ревізорі у неї був каскадер", "Фреймут нормальна баба, чого ви?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що сама Ольга виглядала в шоу дуже природно. Було видно, що це її стихія.

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