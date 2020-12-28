Популярна українська телеведуча Оля Фреймут приголомшила шанувальників, поділившись новою порадою для справжніх леді

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Чи можна вимочувати залишки їжі? Ні. Їмо тільки те, що їсться за допомогою приладів", - йдеться в повідомленні.

При цьому на опублікованому ролику Фреймут сама вимочує їжу хлібом, хоча і не їсть його.

"А шкода", " та звичайно, залишу я", "як так? Залишається найсмачніше", "ну ось, а так хотілося...", "а як же жовток? Його-то можна?", "крик, бідна я", "найсмачніше не можна залишати", "вдома можна, а ось в громадському місці – ні", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми писали, що українська телеведуча Оля Фреймут не шкодує порад для всіх, хто прагне бути справжньою леді

Так, на своїй сторінці в Instagram вона звернулася до всіх українців.

"Я вас просто заклинаю: у всіх у нас є життєві біди - хворіють друзі, вмирають родичі, бідність - це все дуже тимчасово, не дозволяйте біді й трагедії вас зупиняти, намагайтеся, щоб це навпаки давало вам сили. Насолоджуйтесь собою в момент відчаю. Подивіться, яка ви: хлюпик або сильна людина. Будьте сильною! ❤ ",- написала вона.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера.

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