Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала самых близких за одним столом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась фото, на котором рядом с ней за столом сидели мама, младшая сестра Юлия с дочкой, а также брат Артур с женой Ириной.

«Семейный обед во Львове», - подписала фото Фреймут.

Сама Фреймут выбрала для обеда светлое платье. Волосы телеведущей традиционно были аккуратно уложены. Ее сестра Юля сидела за столом рядом со своей маленькой дочкой. А брат Артур сидел напротив жены Ирины, которая выбрала строгий официальный стиль для трапезы.

Мама Ольги Алла сидела в самом конце стола. Она выглядела счастливой. Это неудивительно, ведь все ее дети собрались вместе за одним столом.

В одном из интервью Фреймут рассказывала, что в детстве фактически заменила младшей сестре мать. Ей тогда было 10 лет.

«Мама много работала, поэтому после школы я стирала пеленки, гладила и гуляла с сестрой. Мне доверили ее, как взрослой», - признавалась Ольга.

Стоит отметить, что стол, за которым сидело звездное семейство, был очень красиво оформлен. Особое внимание привлекали красные бокалы.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поделилась кадром с мамой, на которую она очень похожа. Ольга позировала в белоснежной рубашке и свитере на пуговицах. Ее мама надела голубую кофту, которая приятно гармонировала с ее цветом глаз. Как известно, именно мамину девичью фамилию Ольга взяла в качестве псевдонима.

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