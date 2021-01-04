Телеведущая Ольга Фреймут после Нового года огорошила признанием

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в автомобиле.

Слегка растрепанная блондинка, практически без косметики, похвасталась тем, что ей в салоне красоты подкорректировали форму и цвет бровей с ресничками, а затем объяснила, почему в последнее время частенько отказывается от макияжа и не только.

Ольга собралась покинуть пределы Украины, намекнув, что во время отдыха также не будет краситься.

"Собираюсь на море... Как раз хорошо выйти из моря... без макияжа, и вообще в последнее время не люблю макияж... С возрастом понимаешь, что столько всего лишнего было до того момента, когда тебе стало 38. Лишний макияж, лишние вещи в гардеробе, лишние хлопоты... Потому что сейчас закрываю глаза на определенные мелочи, а обращаю внимание на действительно важные вещи", - разоткровенничалась Фреймут.

Признание Ольги выглядит несколько неожиданно, учитывая, что совсем недавно в Сеть слили кадры с ведущей, где над ней "колдовали" сразу трое специалистов в салоне красоты.

«Услуги для Оли Фреймут в 6 рук. Она любит улыбаться и делает это, даже если ей красят губы. Телеведущая и писательница всегда в хорошем настроении. Но в ее звездном графике недостаточно часов, поэтому обычно делаем все процедуры одновременно», - подписали видео авторы аккаунта.

«Спасибо за то, что всегда рядом. Особенно в ранние приемы», - ответила телеведущая в комментариях под постом.

Напомним, что сияющая Ольга Фреймут прильнула к небритому мужу, семейное фото: "Лучшая пара".

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут наплевала на приличие, засветив телеса в прозрачном платье: «Обожаю…».