Украинская телеведущая Ольга Фреймут наводит красоту в непривычный для многих украинцев способ

Как пишет Politeka.net, на странице одного из салонов красоты в Инстаграм появилось видео, на котором Ольгу Фреймут обслуживает сразу три специалиста. Пока звездная красотка сидит на кресле, одна девушка делает ей маникюр, вторая – накручивает волосы, а третья пытается в весьма затруднительных условиях накрасить телеведущую.

Судя по видео, Ольге такой подход нравится. Она улыбается и с удовольствием позирует на камеру.

«Услуги для Оли Фреймут в 6 рук. Она любит улыбаться и делает это, даже если ей красят губы. Телеведущая и писательница всегда в хорошем настроении. Но в ее звездном графике недостаточно часов, поэтому обычно делаем все процедуры одновременно», - подписали видео авторы аккаунта.

В салоне отметили, что мастера слаженно работают для создания образа Ольги.

«Спасибо за то, что всегда рядом. Особенно в ранние приемы», - ответила телеведущая в комментариях под постом.

Как известно, после участия в проекте «Танцы со звездами» Ольга Фреймут начала активно светиться в медийном пространстве. Еще во время участия в шоу она заявляла, что мечтает вернуться на «1+1». Правда, пока заявлений о новом проекте на телевидении не было.

Напомним, что сияющая Ольга Фреймут прильнула к небритому мужу, семейное фото: "Лучшая пара".

Как сообщала Politeka, Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут наплевала на приличие, засветив телеса в прозрачном платье: «Обожаю…».