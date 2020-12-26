Українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала вельми відвертим вбранням

Як пише Politeka.net, в Instagram фанатка хороших манер опублікувала святкове відео з оголошенням конкурсу. Але шанувальників телеведучої зацікавив не стільки сам конкурс, скільки наряд зірки. Скромниця Фреймут цього разу виглядала зовсім нескромно. Вона була одягнена в розкішне чорне плаття, тканина якого була прозорою. Рюші і оборочки надавали жіночності образу, проте чорний ліф звів з розуму шанувальників, які звикли до холодної і стриманою Фреймут.

Варто відзначити, що білявій Фреймут припало до лиця таке розкішне плаття. Дівчата-шанувальниці обзаздрилися.

У коментарях телеведучій залишили кілька приємних компліментів.

"Ух, яка", "сукня супер", «вірю в удачу», "обожнюю Вас", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Фреймут показала, як проводить час з сім'єю. Телеведуча засвітила свою маму, яка, незважаючи на вік, виглядає чудово. Дивлячись на фото можна подумати, що з Ольгою стоїть не мама, а старша сестра.

Сама Ольга була одягнена в класичне маленьке чорне плаття. Білява мама Фреймут позувала в теплому кардигані. Її волосся було розпущене.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут не втрималася і похвалилася розкішним будинком, по якому можна їздити: "Прямо у вітальні...".

Як повідомляла Politeka, нестерпна Фреймут зіпсувала мамі нерви, влаштувавши скандал гірше, ніж у своїх програмах:"совість мучить...".

Також Politeka писала, що скандальна Фреймут розбурхала кадрами із загадковим двійником, схожість вражає: Ревізор у квадраті.