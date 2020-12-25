Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася спогадами зі свого дитинства

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок телеведучої в Instagram з'явилося сімейне фото Ольги з мамою. Під постом автори аккаунта згадали історію, якою ділилася сама Ольга. Ця історія сталася якраз на різдвяні свята, коли батьки Фреймут збиралися сходити в гості.

Ольга розповіла, що мама довго готувалася до гостей. Вона всю ніч накручувала волосся, робила макіяж.

"Вони вже йти з дому, а я почала гірко плакати, хапати маму за спідницю, щоб вона взяла мене з собою. Скандал підняла гірше, ніж у своїх програмах тепер", - згадала телеведуча.

За її словами, вмовляння не допомогли, тому мамі довелося залишитися вдома. Вона переодяглася і пішла готувати вечерю.

"Мене досі совість мучить за зіпсований мамин вечір", - зізналася Фреймут.

Як відомо, Ольга росла в багатодітній родині. У неї є брат і сестра. Мама Ольги працювала вчителем фізкультури в школі. У свої роки вона виглядає дуже молодо і підтягнуто. На одному з ефірів "Танці з зірками" вона станцювала з дочкою.

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