Украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила весьма откровенным нарядом
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм фанатка хороших манер опубликовала праздничное видео с объявлением конкурса. Но поклонников телеведущей привлек не столько сам конкурс, сколько наряд звезды. Скромница Фреймут в этот раз выглядела совсем нескромно. Она была одета в роскошное черное платье, ткань которого была прозрачной. Рюши и оборочки придавали женственности образу, однако черный лиф свел с ума поклонников, которые привыкли к холодной и сдержанной Фреймут.
Стоит отметить, что белокурой Фреймут пришлось к лицу такое роскошное платье. Девушки-поклонницы обзавидовались.
В комментариях телеведущей оставили несколько приятных комплиментов.
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«Ух, какая», «Платье супер», «Верю в удачу», «Обожаю Вас», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Фреймут показала, как проводит время с семьей. Телеведущая засветила свою маму, которая, несмотря на возраст, выглядит замечательно. Смотря на фото можно подумать, что с Ольгой стоит не мама, а старшая сестра.
Сама Ольга была одета в классическое маленькое черное платье. Белокурая мама Фреймут позировала в теплом кардигане. Ее волосы были распущены.
Напомним, что Ольга Фреймут не удержалась и похвасталась роскошным домом, по которому можно ездить: "Прямо в гостиной...".
Как сообщала Politeka, невыносимая Фреймут подпортила маме нервы, устроив скандал хуже, чем в своих программах: «Совесть мучает…».
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взбудоражила кадрами с загадочным двойником, сходство поражает: ревизор в квадрате.