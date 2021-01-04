Телеведуча Ольга Фреймут влаштувала переполох, показавши себе в несподіваному образі

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала біля незвичайної ялинкової інсталяції.

Ольга, яка зазвичай вибирає класичні строгі наряди, віддаючи перевагу сукням і спідницям, в цей раз з'явилася в світло-сірому комбінезоні та затишному взутті з вовни.

Без краплі косметики та зі злегка розпатланим волоссям задоволена Фреймут похвалилася талантом чоловіка, генпродюсера "Нового каналу" Володимира Локотка.

"Я завжди бачу, коли чоловіка одягає жінка. Він тоді занадто випрасуваний, чистенький, в тепленькому, в правильній палітрі, в комезельці, слухняний занадто. Я таке не дуже люблю. А ось коли чоловік підбирає образ дружині, виходить дуже навіть sexy. Look by Volodymyr Lokotko🤍", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, думку публіки розділилося: одним припав до смаку новий образ Ольги, інші ж висловили своє "фе".

"Вам дуже пасує! ❤️ Для себе я б замінила пояс на червоний, була б сучасна місіс Клаус"

"🤮краще одягайтеся самі!"

"То піжамка?"

"У цьому образі дійсно зручно сходити в кіно, на дачу поїхати на шашлики👌 але він зовсім не сексі, а цілком кежуал"

"Олюшка, ви як якась інша, така ж красива!!! 🔥"

"Ви правда думаєте, що цей ваш образ сексуальний?.. Зручно - так, але де спека в цьому образі?!"

"Ой, такий милий костюмчик... я навіть здивувалася😂 ви б самостійно точно таке не взяли ... спостерігаю за вами давно😍"

"Не sexy зовсім, а навіть навпаки. Сіренький, виглядає дешево, блискавка, пояс, все не акуратно"

"У брудному взутті наступати на гілки ялинки ознака поганого тону"

Нагадаємо, що сяюча Ольга Фреймут пригорнула до неголеного чоловіка, сімейне фото: "Краща пара".

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