Телеведущая Ольга Фреймут устроила переполох, показав себя в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала возле необычной елочной инсталляции.

Ольга, которая обычно выбирает классические строгие наряды, отдавая предпочтение платьям и юбкам, в этот раз появилась в светло-сером комбинезоне и уютной обуви из шерсти.

Без капли косметики и со слегка растрепанными волосами довольная Фреймут похвасталась внезапно открывшимся талантом мужа - генпродюсера "Нового канала" Владимира Локотко.

"Я всегда вижу, когда мужчину одевает женщина. Он тогда слишком выглаженный, чистенький, в тепленьком, в правильной палитре, послушный слишком. Я такое не очень люблю. А вот когда мужчина подбирает образ жене, получается очень даже sexy. Look by Volodymyr Lokotko🤍", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, мнение публики разделилось: одни пришелся по вкусу новый образ Ольги, другие же высказали свое "фе".

"Вам очень идет! ❤️ Для себя я бы заменила пояс на красный, была бы современная миссис Клаус"

"🤮лучше одевайтесь сами!"

"То пижамка?"

"В этом образе действительно удобно сходить в кино, на дачу поехать на шашлыки👌 Но он совсем не секси, а вполне кэжуал"

"Олюшка, вы как какая-то другая, такая же красивая!!! 🔥"

"Вы правда думаете, что этот ваш образ сексуальный?.. Удобно - да, но где жара в этом образе?!"

"Ой, такой милый костюмчик... я даже удивилась😂 вы бы самостоятельно точно такое не взяли ... наблюдаю за вами давно😍"

"Не sexy совсем, а даже наоборот. Серенький, выглядит дешево, молния, пояс, всё не аккуратно"

"В грязной обуви наступать на ветки ёлки признак дурного тона"

Напомним, что сияющая Ольга Фреймут прильнула к небритому мужу, семейное фото: "Лучшая пара".

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут наплевала на приличие, засветив телеса в прозрачном платье: «Обожаю…».