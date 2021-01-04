Телеведущая Ольга Фреймут устроила переполох, показав себя в неожиданном образе
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала возле необычной елочной инсталляции.
Ольга, которая обычно выбирает классические строгие наряды, отдавая предпочтение платьям и юбкам, в этот раз появилась в светло-сером комбинезоне и уютной обуви из шерсти.
Без капли косметики и со слегка растрепанными волосами довольная Фреймут похвасталась внезапно открывшимся талантом мужа - генпродюсера "Нового канала" Владимира Локотко.
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"Я всегда вижу, когда мужчину одевает женщина. Он тогда слишком выглаженный, чистенький, в тепленьком, в правильной палитре, послушный слишком. Я такое не очень люблю. А вот когда мужчина подбирает образ жене, получается очень даже sexy. Look by Volodymyr Lokotko🤍", - подписала фото звезда.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, мнение публики разделилось: одни пришелся по вкусу новый образ Ольги, другие же высказали свое "фе".
"Вам очень идет! ❤️ Для себя я бы заменила пояс на красный, была бы современная миссис Клаус"
"🤮лучше одевайтесь сами!"
"То пижамка?"
"В этом образе действительно удобно сходить в кино, на дачу поехать на шашлыки👌 Но он совсем не секси, а вполне кэжуал"
"Олюшка, вы как какая-то другая, такая же красивая!!! 🔥"
"Вы правда думаете, что этот ваш образ сексуальный?.. Удобно - да, но где жара в этом образе?!"
"Ой, такой милый костюмчик... я даже удивилась😂 вы бы самостоятельно точно такое не взяли ... наблюдаю за вами давно😍"
"Не sexy совсем, а даже наоборот. Серенький, выглядит дешево, молния, пояс, всё не аккуратно"
"В грязной обуви наступать на ветки ёлки признак дурного тона"
Напомним, что сияющая Ольга Фреймут прильнула к небритому мужу, семейное фото: "Лучшая пара".
Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут наплевала на приличие, засветив телеса в прозрачном платье: «Обожаю…».