Що сталося у герцогинь

Відносини між Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову погіршилися

Про це пише Супутник.

З'ясувалося, що герцогині не планують налагоджувати відносини незважаючи на відлигу, яка настала перед Різдвом через обмін подарунками.

Незважаючи на те, що герцоги Сассексії офіційно зреклися королівського престолу, Меган Маркл все одно затаїла образу на Кейт Міддлтон.

Як стверджують журналісти, дружина принца Гаррі демонстративно позбулася Кейт Міддлтон, видаливши її зі списку контактів.

Після переїзду в США герцоги оголосили про запуск Archewell Foundation, підписали угоду з Netflix, але вони все одно змогли зберегти зв'язки з королівською сім'єю. З усіма, крім герцогів Кембриджських.

Більш того, Меган Маркл і принц Гаррі висловили бажання співпрацювати з ріднею в найближчому майбутньому. У список потенційних партнерів потрапили всі, але тільки не дружина принца Вільяма.

"Ми з нетерпінням чекаємо шансу поділитися подробицями наступного захоплюючого кроку, так як продовжуємо співпрацювати з Її Величністю, принцом Уельським і Кембриджським", - йдеться в офіційній заяві герцогів Сассекських.

Обізнані інсайдери запевняють, що це придумала саме Меган Маркл, яка нарешті усвідомила, що не варто кусати руку, яка годує, і зробила Кейт Міддлтон персоною нон-грата через її холодне ставлення.

Також ми розповідали, як Маркл і Гаррі осоромилися, використовуючи свого маленького сина Арчі.

Як відомо, герцоги Сассекські записали свій перший подкаст і навіть задіяли в ньому свого сина Арчі.

Однак, користувачі соціальних мереж не оцінили старання Маркл і принца Гаррі, чий проект з тріском провалився, зайнявши лише 17-е місце в своїй категорії.

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