Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу прилетів до Москви, щоб зустрітися з дочкою

Тепер в "сторіс" свого Instagram він активно показує, як проводить час з дев'ятирічною Софією, передає Politeka.net .

Так, Мурат вже сходив з донькою в торговий центр за подарунками, де купив дівчинці іграшок.

На другий день свого перебування з дочкою Налчаджіоглу вирішив показати, яким хорошим батьком є і приготував сніданок, поки дівчинка дивилася мультики. Соня так захопилася переглядом, що навіть не хотіла відриватися.

"Доброго ранку, сьогодні буде найкращий день", - написав колишній чоловік Лорак.

Схоже, Мурат з Софією вирішили використовувати час зустрічі по-максимуму і навіть станцювали тверк під запальну музику. Схоже за останній час чоловік погладшав.

Також Мурат показав нову собачку Софії. Песика звуть Тоша.

Виявилося, що саме сьогодні йому виповнилося три місяці. Тато з донькою заспівали йому Happy Birthday.

Як відомо, Лорак і Налчаджіоглу оформили розлучення в 2020 році.Їх дев'ятирічна дочка Софія залишилася жити в Москві з мамою. При цьому Мурат відвідує дочку нечасто.

Нагадаємо, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою: «дуже красива пара».

Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина:"Моя невістка майбутня".

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