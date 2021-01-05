Бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прилетел в Москву, чтобы встретиться с дочерью

Теперь в «сторис» своего Instagram он активно показывает, как проводит время с девятилетней Софией, передает Politeka.net .

Так, Мурат уже сходил с дочкой в торговый центр за подарками, где купил девочке игрушек.

На второй день своего пребывания с дочерью Налчаджиоглу решил показать, каким хорошим отцом является и приготовил завтрак, пока девочка смотрела мультики. Соня так увлеклась просмотром, что даже не хотела отрываться.

«Доброе утро, сегодня будет лучший день», - написал бывший муж Лорак.

Похоже, Мурат с Софией решили использовать время встречи по-максимуму и даже станцевали тверк под зажигательную музыку. Похоже экс-муж Лорак за последнее время набрал вес.

Также Мурат показал новую собачку Софии. Песика зовут Тошей.

Оказалочь, что именно сегодня ему исполнилось три месяца. Папа с дочкой спели ему Happy Birthday.

Как известно, Лорак и Налчаджиоглу оформили развод в 2020 году.Их девятилетняя дочь София осталась жить в Москве с мамой. При этом Мурат навещает дочь нечасто.

Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей: «Очень красивая пара».

Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок: "Моя невестка будущая".

Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей: «Навстречу…».