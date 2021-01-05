ПриватБанк з незрозумілих причин продовжує блокувати українцям доступ до власних рахунків

Про черговий такий випадок на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, людині, яка перебуває за кордоном, намагалася провести платіж, був заблокований доступ до рахунків.

Окрім цього, клієнту сказали впродовж однієї години зателефонувати на гарячу лінію для закордонних дзвінків.

"Реально доздвонитись неможливо — «оператори заняті очікуйте». навіть 20 хвилинне очікування (в роумнінгу) безрезультатно. Альтернативні способи підтвердження відхиляються банком. Навіть не можна поповнити зареєстрований в банку номер з якого здійснюється дзвінок. Тримайтесь подалі від цього банку!", - зазначив чоловік у своїй скарзі.

У коментарях клієнт зазначив, що через незрозумілу перевірку втратив особисті кошти на телефоні, а поповнити смартфон він не може, оскільки банк заблокував рахунок.

"Закордонні банки пропонують підтвердження СМС, ідентифікацію по Skype, QR-code. Нарешті в Україні ви не вимагаєте дзвонити вам. Чому ви не пропонуєте хочаб такий самий спосіб підтверждення, як в Україні?.. Так і вашому банку незабаром будете вимагати персональної явки для проведення платежів, бо нездатні організувати зв’язок з банком. Поясніть, як можна розблокувати рахунок цивілізованим способом?", - задався він питанням у коментарях.



"З метою безпеки платежів і захисту коштів на рахунках, ПриватБанк використовує передові алгоритми моніторингу операцій в режимі онлайн. Дійсно, вибірково платежі можуть випадати на перевірку. Перевірка проводиться, як автоматизованими програмними комплексами так і співробітниками", - відповів на скаргу співробітник та приніс вибачення за блокування рахунку.

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