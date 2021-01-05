ПриватБанк по непонятным причинам продолжает блокировать украинцам доступ к собственным счетам

Об очередном таком случае на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, человеку, который находится за границей, пытался провести платеж, был заблокирован доступ к счетам.

Кроме этого, клиенту сказали в течение одного часа позвонить на горячую линию для зарубежных звонков.

"Реально доздвонитись невозможно — «операторы заняты ожидайте». даже 20 минутное ожидание в (в роумнинге) безрезультатно. Альтернативные способы подтверждения отклоняются банком. Даже нельзя пополнить зарегистрированный в банке номер с которого осуществляется звонок. Держитесь подальше от этого банка!",- отметил мужчина в своей жалобе.

В комментариях клиент отметил, что из-за непонятной проверки потерял личные средства на телефоне, а пополнить смартфон он не может, поскольку банк заблокировал счет.

"Зарубежные банки предлагают подтверждение СМС, идентификацию по Skype, QR-code. Наконец в Украине вы не требуете звонить вам. Почему вы не предлагаете хотя бы такой же способ подтверждения, как в Украине?.. Так и вашему банку вскоре будете требовать персональной явки для проведения платежей, ибо неспособны организовать связь с банком. Объясните, как можно разблокировать счет цивилизованным способом?",- задался он вопросом в комментариях.



"В целях безопасности платежей и защиты средств на счетах, ПриватБанк использует передовые алгоритмы мониторинга операций в режиме онлайн. Действительно, выборочно платежи могут выпадать на проверку. Проверка проводится, как автоматизированными программными комплексами так и сотрудниками", - ответил на жалобу сотрудник и принес извинения за блокировку счета.

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