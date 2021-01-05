Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, як вона ставиться до неприємних чуток навколо її чоловіка
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня затіяла рубрику відповідей на питання. Шанувальники задавали їй різні питання, а вона чесно відповідала.
"Вам не соромно за вчинки Володимира? (несплата аліментів, брехня на танцях)?",- запитав один з фанатів.
Варто відзначити, що брехня на "Танцях з зірками", несплата аліментів та погрози колишній дружині з боку Остапчука постійно обговорюються в мережі. І Христина нарешті вирішила прокоментувати ситуацію.
"Мені абсолютно не соромно, тому що я ж знаю, як і скільки він допомагає. Скільки хоче ще всього робити для дітей. Але не дають можливості. Він ідеальний батько. І з часом все владнається 100%», - відповіла Христина.
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Дала вона свій коментар і з приводу "Танців з зірками". Як відомо, на момент участі в шоу Остапчук вже розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко. Однак у щоденниках для проекту він про це не говорив. Більш того, він зізнавався Олені в любові, знімаючи сюжет про свою сім'ю.
Як з'ясувалося пізніше, на момент зйомок у шоу Остапчук вже зустрічався з Христиною. Восени 2019 року вони навіть їздили в спільну подорож.
"З приводу танців. Шоу є шоу. В якому дуже багато контрактів і обмежень, які затискають в певні обставини", - зазначила Христина.
Нагадаємо, що щасливий Остапчук заінтригував святковим фото з красунею-дружиною:"напевно, вагітна".
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