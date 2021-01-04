Відомий український ведучий Володимир Остапчук розповів, як має намір провести новорічні свята з близькими

З настанням Нового року зірки масово відправляються у відпустку закордон, їдуть додому до рідних або ж влаштовують сімейні вечори далеко від соціальних мереж і зв'язку з шанувальниками, щоб приділити більше часу друзям і близьким. Володимир Остапчук вирішив розповісти в одному зі своїх інтерв'ю для insider.ua , як він проведе святкові "канікули" і що робитиме під час чергового локдауну.

За словами Володимира, держава нарешті визнала те, що українці практично весь січень не працюю, адже свято у них мало не щотижня разом з вихідними. Тому локдаун здається не таким поганим варіантом, щоб убезпечити громадян.

"Думаю, що цей «жорсткий» локдаун буде в такому ж форматі, яким був і в попередні роки. Для мене це-можливість з'їздити в гості до рідних в Умань, побачитися з близькими, відпочити від дійсно важкого і насиченого грудня», - підкреслив телеведучий.

Також артист розповів, що час з дітьми від першого шлюбу він має намір провести просто і без зайвої уваги: йому досить складно їх розважати, якщо це не пов'язано з атракціонами, парками розваг або якимись лабораторіями. І щоб підготуватися до спільного відпочинку, Володимир вже купив Набори юних магів, хіміків тощо:

"Будемо хімічити. Сподіваюся, будинок не спалимо!",- жартома підмітив Остапчук, розповідаючи про майбутню зустріч з дітьми.

Як відомо, рік тому Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко. Розлучення було гучним, супроводжувався взаємними звинуваченнями і публічними інтерв'ю.

Через рік телеведучий одружився на своїй новій коханій Христині. Парочка переконує, що їхні стосунки почалися після того, як Володимир прийняв рішення розлучитися з дружиною. Довгий час Христина і Володимир ніяк не коментували свої стосунки, проте припинили їх приховувати, відкрито давши інтерв'ю навесні.

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