Известный украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал, как намерен провести новогодние праздники с близкими

С наступлением Нового года звезды массово отправляются в отпуск заграницу, уезжают домой к родным или же устраивают семейные вечера вдали от социальных сетей и связи с поклонниками, чтобы уделить больше времени друзьям и близким. Владимир Остапчук решил рассказать в одном из своих интервью для insider.ua , как он проведет праздничные «каникулы» и что будет делать во время очередного локдауна.

По словам Владимира, государство наконец-то признало то, что украинцы практически весь январь не работаю, ведь праздник у них чуть ли не каждую неделю вместе с выходными. Поэтому локдаун кажется не таким плохим вариантом, чтобы обезопасить граждан.

«Думаю, что этот «жесткий» локдаун будет в таком же формате, каким был и в предыдущие годы. Для меня это – возможность съездить в гости к родным в Умань, увидеться с близкими, отдохнуть от действительно тяжелого и насыщенного декабря», - подчеркнул телеведущий.

Также артист рассказал, что время с детьми от первого брака он намерен провести просто и без лишнего внимания: ему достаточно сложно их развлекать, если это не связано с аттракционами, парками развлечений или какими-то лабораториями. И чтобы подготовиться к совместному отдыху, Владимир уже купил наборы юных магов, химиков и тому подобное:

«Будем химичить. Надеюсь, дом не сожжем!», - в шутку подметил Остапчук, рассказывая о будущей встрече с детьми.

Как известно, год назад Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко. Развод был громким, сопровождался взаимными обвинениями и публичными интервью.

Через год телеведущий женился на своей новой возлюбленной Кристине. Парочка убеждает, что их отношения начались после того, как Владимир принял решение расстаться с женой. Долгое время Кристина и Владимир никак не комментировали свои отношения, однако прекратили их скрывать, открыто дав интервью весной.

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