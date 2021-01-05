Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как она относится к неприятным слухам вокруг ее мужа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка затеяла рубрику ответов на вопросы. Поклонники задавали ей разные вопросы, а она честно отвечала.

«Вам не стыдно за поступки Владимира? (неуплата алиментов, ложь на танцах)?», - спросил один из фанатов.

Стоит отметить, что ложь на "Танцях з зірками", неуплата алиментов и угрозы бывшей жене со стороны Остапчука постоянно обсуждаются в сети. И Кристина наконец решила прокомментировать ситуацию.

«Мне абсолютно не стыдно, потому что я ж знаю, как и сколько он помогает. Сколько хочет еще всего делать для детей. Но не дают возможности. Он идеальный отец. И со временем все уладится 100%», - ответила Кристина.

Дала она свой комментарий и по поводу «Танців з зірками». Как известно, на момент участия в шоу Остапчук уже расстался со своей женой Еленой Войченко. Однако в дневниках для проекта он об этом не говорил. Более того, он признавался Елене в любви, снимая сюжет о своей семье.

Как выяснилось позже, на момент съемок в шоу Остапчук уже встречался с Кристиной. Осенью 2019 года они даже ездили в совместное путешествие.

«По поводу танцев. Шоу есть шоу. В котором очень много контрактов и ограничений, которые зажимают в определенные обстоятельства», - отметила Кристина.

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