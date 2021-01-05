Танцююча нотаріус Христина Горняк, дружина телеведучого Володимира Остапчука, збентежила свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала нові "сторіз" в Instagram, показавши себе в збудженому настрої та готовою до змін.

Христина не втрималася від емоцій, що переповнювали її, та видала несподівану звістку.

"Ми збираємо речі, тому що переїжджаємо в іншу квартиру - вона для нас завелика. Як Ви знаєте, ми брали таку велику, тому що хвилювалися, що діти Володимира будуть приходити до нас, але поки це не вдається... тому ми переїжджаємо в меншу, але там є місце для всього... У нас знову скажений ритм!", - повідомила Горняк, додавши, що їх нове з Остапчуком житло дуже затишне.

Примітно, в подальших "сторіз" дівчина запропонувала публіці ставити їй питання, на які вона з радістю відповість. Одне з них стосувалося того, чому пара досі знімає квартиру, а не купить свою.

"Хм... дійсно, А чого не купити??? Відповідь дуже проста - поки у нас немає на це грошей!!! Ми в процесі! Як тільки назбираємо, відразу купимо і зробимо собі там затишне гніздечко!", - пояснила Горняк.

Раніше ми розповідали, що у Остапчука проблемні стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко - розлучення було дуже важким. Головним після розриву стало питання виховання дітей - семирічної Емілії та дворічного Евана-Олександра. Екс-дружина звинуватила Володимира в тому, що він не допомагає їй фінансово, тоді як останній пред'явив докази - виписки з рахунку, скільки грошей він їй дає. Публіка так і не розібралася, хто з них говорить правду, але судячи з усього, Володимир рідко бачиться з нащадками.

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