Танцующая нотариус Кристина Горняк, жена телеведущего Владимира Остапчука, обескуражила свежими кадрами
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, показав себя в возбужденном настроении и приготовившейся к переменам.
Кристина не удержалась от переполнявших ее эмоций и выдала неожиданное известие.
"Мы собираем вещи, потому что переезжаем в другую квартиру - она для нас великовата. Как вы знаете, мы брали такую большую, потому что волновались, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается... поэтому мы переезжаем в меньшую, но там есть место для всего... У нас снова бешеный ритм!", - сообщила Горняк, добавив, что их новое с Остапчуком жилье очень уютное.
Примечательно, в дальнейших "сториз" девушка предложила публике задавать ей вопросы, на которые она с радостью ответит. Один из них касался того, почему пара до сих пор снимает квартиру, а не купит свою.
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"Хм... действительно, а чего не купить-то??? Ответ очень прост - пока у нас нет на это денег!!! Мы в процессе! Как только насобираем, сразу купим и сделаем себе там уютное гнездышко!", - объяснила Горняк.
Ранее мы рассказывали, что у Остапчука проблемные отношения с бывшей женой Еленой Войченко - развод был очень тяжелым. Главным после разрыва стал вопрос о воспитании детей - семилетней Эмилии и двухлетнего Эвана-Александра. Экс-супруга обвинила Владимира в том, что он не помогает ей финансово, тогда как последний предъявил доказательства - выписки со счета, сколько денег он ей дает. Публика так и не разобралась, кто из них говорит правду, но судя по всему, Владимир редко видится с отпрысками.
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