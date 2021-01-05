Співачка і екс-учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва здивувала фанатів витівкою на відпочинку
Скандальні кадри у своєму Instagram опублікував її чоловік Володимир Дантес.
Так, музикант вирішив показати шанувальникам, як його дружина Надя Дорофєєва в купальнику приголубила подругу на відпочинку на Балі.
Судячи з кадрів, які були опубліковані в Instagram Stories, все сталося на одному з місцевих пляжів.
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У кадрі пристрасна Надя Дорофєєва в купальнику цілувала в щічку свою подругу, а в цей момент Володимир Дантес лежав поруч і міцно спав.
"Прикемарив трохи", - йдеться в підписі до незвичайного відеоролика в соцмережі Instagram.
Після поцілунку з подружкою фокус перевели на Володимира Дантеса, який ніяк не реагував на те, що відбувається, а очі він спеціально прикрив пледом, щоб його не турбувало сонце на пляжі.
Раніше ми розповідали, що Надя Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95".
Як відомо, співачка почала сольну кар'єру і порадувала фанатів новим хітом під назвою "горить". Але виконання цієї пісні на сцені "Квартал 95" лише розлютив шанувальників.
Треба сказати, що на сцені зірка виглядала фантастично і заманливо, але фанатам не сподобалося, що Надя Дорофєєва виступала під "фанеру".
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