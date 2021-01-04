Украинская певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продолжает хвастаться снимками с роскошного отдыха на Бали

Свежая фотография появилась в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.

Так, Надя Дорофеева появилась перед армией преданных поклонников практически обнаженной.

Экс-участница "Время и стекло" решила, видимо, похвастаться прекрасной формой, показав свои главные "гордости" в одном купальнике.

Судя по короткому видео, которое Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram Stories, оно было снято в ванной комнате, ведь на заднем плане можно еще увидеть сушилку для белья и полотенец.

После просмотра видеоролика можно предположить, что отдых на Бали идет лишь на пользу Наде Дорофеевой, которая во время отпуска не набирает лишних килограммов и остается в прекрасной форме, и ее мужу Владимиру Дантесу это понравится.

Ранее мы рассказывали, что Надя Дорофеева в наряде из сеточки оконфузилась на сцене "Квартал 95".

Как известно, певица начала сольную карьеру и порадовала фанатов новым хитом под названием "Горит". Но исполнение этой песни на сцене "Квартал 95" лишь разозлил поклонников.

Надо сказать, что на сцене звезда выглядела фантастически и заманчиво, но фанатам не понравилось, что Надя Дорофеева выступала под "фанеру".

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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