Певица и экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева удивила фанатов выходкой на отдыхе
Скандальные кадры в своем Instagram опубликовал ее муж Владимир Дантес.
Так, музыкант решил показать поклонникам, как его жена Надя Дорофеева в купальнике приголубила подругу на отдыхе на Бали.
Судя по кадрам, которые были опубликованы в Instagram Stories, все произошло на одном из местных пляжей.
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В кадре страстная Надя Дорофеева в купальнике целовала в щечку свою подругу, а в этот момент Владимир Дантес лежал рядом и крепко спал.
"Прикемарил чуток", - говорится в подписи к необычному видеоролику в соцсети Instagram.
После поцелуя с подружкой фокус перевели на Владимира Дантеса, который никак не реагировал на происходящее, а глаза он специально прикрыл пледом, чтобы его не беспокоило солнце на пляже.
Ранее мы рассказывали, что Надя Дорофеева в наряде из сеточки оконфузилась на сцене "Квартал 95".
Как известно, певица начала сольную карьеру и порадовала фанатов новым хитом под названием "Горит". Но исполнение этой песни на сцене "Квартал 95" лишь разозлил поклонников.
Надо сказать, что на сцене звезда выглядела фантастически и заманчиво, но фанатам не понравилось, что Надя Дорофеева выступала под "фанеру".
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