Популярна співачка Тіна Кароль весело провела час у компанії телеведучої Катерини Осадчої

Кілька днів тому в мережі з'явилися архівні фото, зроблені під час зустрічі телеведучої для запису чергового випуску шоу "Світське життя" з Тіною Кароль. Тоді, чотири роки тому, Катерина приїхала спеціально до заміського будинку співачки і влаштувала тій оригінальне привітання.

Варто відзначити, що 25-го січня Тіна Кароль святкує свій день народження, тому в мережі продовжують з'являтися фото з даної зустрічі знаменитостей. Одним з таких кадрів фанати поділилися також кілька днів тому.

На фото задоволена і щаслива Кароль з короною на голові влаштувала теплий прийом Осадчої, у якої замість капелюшка був надітий обруч із зображенням великого шматочка тортика з вишенькою. Обидві зірки з акуратним макіяжем і келихами в руках чимало порадували мережу домашнім і затишним образом.

"Кращі😻; це добре, коли є з ким посидіти і навіть іноді пригубити палючий напій🤗❤️👍; Вип'ємо за любов❤; це у вас вечірка в піжамах ?; 😍Очаровашки!; Красунечки💙 💛З святами!!!!! 😍 ; Ви як королеви".

До цього Катерина показала, як разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і кумами Настею Каменських і Потапом проводять перші дні 2021 року. Зірки вирушили на каток.

«У дитинстві батьки віддали мене на фігурне катання, досі шкодую, що ці заняття надовго не затрималися в моєму розкладі, музика і танці стали в пріоритеті. Але стояти, їздити і падати 😅 мене встигли навчити і це залишилося на все життя. ДО РЕЧІ, фігурного катання вчать дорослих і це ще одна моя мрія, після французької. Зараз виходить покататися мало не раз на рік», - написала Осадча.

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